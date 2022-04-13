МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что компания поставляет газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме 13 апреля. В Германии испугались катастрофических последствий газового эмбарго

Отмечается, что подача "голубого топлива" идет в соответствии с заявками европейских потребителей — 66,3 миллиона кубических метров на среду.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа держался на близком к этому объему уровне, подогреваемый геополитическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.

Однако с 8 апреля он вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе. А снижение 13 апреля по сравнению с предыдущим днем, согласно заявкам на прокачку, может составить 11%.