МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Цены на газ на рынке Европы останутся стабильно высокими, если страны ЕС продолжат обсуждать санкции на российские энергоресурсы, считает главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Разрубленная Европа. Вопрос о способе оплаты газа может разделить ЕС

По его словам, рассуждения о каких-либо форматах запрета на газ РФ поддерживает котировки на высоком уровне. "Причем они будут стабильно высокими", — подчеркнул эксперт.

Громов также отметил, что Москва могла бы перенаправить газ, предназначенный для Европы, на удовлетворение внутреннего спроса.

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