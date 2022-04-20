МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Германия хочет отказаться от газового импорта из России, сделать это "лучше сегодня, чем завтра". Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии. МВФ призвал к срочным мерам для предотвращения продовольственного кризиса

"Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России прежде всего в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра", — сказала министр.

Она подчеркнула, что Германия "допустила в прошлом ошибки" в вопросе энергетического сотрудничества с Россией, однако "прошлого не вернешь, мы должны сейчас тем более усиленно завершить наш импорт энергоносителей из России". Германия "полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета — от угля и от половины поставок нефти, к конце года мы придем к нулю", сказала министр, добавив, что отказ от российского газа пройдет в рамках "общей европейской дорожной карты", это будет совместное решение в рамках ЕС.