ВАРШАВА, 22 апр — ПРАЙМ. Польша будет придерживаться мнения Европейской комиссии при принятии решения об оплате за поставки российского газа в рублях, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Еврокомиссия оценила, кто сможет платить за газ в рублях

"Мы ждем интерпретации Европейской комиссии, будет ли такая оплата нарушать санкции. Европейская комиссия, юридические службы должны выработать мнение. И мы придерживаемся линии, которую выработает Европейская комиссия. И только тогда мы можем принять решение, платить в рублях или нет", — сказал Моравецкий журналистам в Варшаве.

"Если это будет признано Европейской комиссией как элемент вне санкционного пакета, не связанный, не нарушающий санкционный пакет, то тогда все страны-члены ЕС будут принимать решение самостоятельно. Если будет наоборот, то понятно, что мы, будучи в авангарде всех, кто добивается как можно более мощных санкций, будем придерживаться записей, предложенных европейской комиссией", — добавил он.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.