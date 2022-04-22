МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Европейская комиссия направила странам ЕС документ, разъясняющий механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против РФ санкции. В Польше рассказали, будут ли платить за газ в рублях

В документе, представленном на сайте агентства Блумберг, заявляется, что процесс оплаты, который предусмотрен в указе президента РФ Владимира Путина от 31 марта, "позволяет России вовлечь в него ЦБ РФ…, что запрещено санкциями ЕС". В то же время в документе утверждается, что платить за газ "все еще возможно, не нарушая законы ЕС".

"Компании из ЕС могут попросить своих российских контрагентов выполнения своих договорных обязательств таким же образом, как и до принятия указа, то есть путем внесения необходимой суммы в евро или долларах. Указ от 31 марта не исключает процесс оплаты в соответствии с ограничительными мерам ЕС. Однако порядок отступлений от требований указа пока не ясен", — говорится в документе.

В нем также уточняется, что европейским импортерам газа не запрещено взаимодействие с "Газпромом" и "Газпромбанком" и открытие в этом банке счетов. Отмечается, что "операторы ЕС могут переводить оплату в евро на счет в "Газпромбанке", если они ранее или одновременно четко заявили, что их платежное обязательство заканчивается этим переводом.

"Компании ЕС могут сделать четкое заявление о том, что они намерены выполнить свои обязательства по действующим контрактам и считать свои договорные обязательства в отношении оплаты исполненными путем оплаты в евро или долларах, в соответствии с действующими контрактами, как и до принятия указа", — говорится в тексте.

При этом подчеркивается, что по этому вопросу лучше запросить подтверждение у российской стороны, что данная процедура возможна в соответствии с указом.

Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля

Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".