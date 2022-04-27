МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе могут продолжить расти и дальше, если импортёры российского газа откажутся проводить оплату в рублях. Об этом рассказал РИА Новости аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. Bloomberg: десять компаний из Европы готовятся платить за газ в рублях

Компания "Газпром" ранее в среду сообщила, что приостановила поставки газа болгарскому "Булгаргазу" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях, поставки приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком оплаты в российской валюте. Сегодня после остановки поставок в Польшу и Болгарию биржевые котировки газа в Европе подскакивали до 1370 долларов за тысячу кубометров. Это на треть больше по сравнению с котировками 23 февраля.

По мнению Джиоева, "повышение цен на "голубое топливо" — нормальная реакция рынка на снижение объёмов предложения. При этом цены могут расти и дальше в случае отказа импортёров российского газа проводить оплату в рублях".

В среду цены на газ в Европе на торгах впервые с начала апреля подскочили до 1370 долларов. Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1370 долларов (+20% к расчетной цене вторника, которая составляла 1141,9 доллара), пока это ценовой максимум торгов. Затем котировки чуть замедлили темпы роста и по состоянию на 12.47 мск прибавляют почти 4% — на уровне 1175 долларов.