МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Польские компании примут юридические меры для того, чтобы получить от "Газпрома" компенсации за приостановку поставок газа, заявил президент Польши Анджей Дуда. Польша считает "местью за санкции" прекращение поставок российского газа

Речь идет о тех фирмах, которые заключили контракт с российской компанией, уточнил Дуда в ходе встречи с президентом Чехии Милошем Земаном. Глава республики отметил, что из-за решения "Газпрома" прекратить поставки, газовые контракты де-факто оказались сорванными, а их условия — нарушенными.

"Я глубоко в это верю, что они получат соответствующие компенсации от российской стороны, от "Газпрома", за нарушение условий договора", — сказал Дуда.

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.