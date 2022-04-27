МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Польские компании примут юридические меры для того, чтобы получить от "Газпрома" компенсации за приостановку поставок газа, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Речь идет о тех фирмах, которые заключили контракт с российской компанией, уточнил Дуда в ходе встречи с президентом Чехии Милошем Земаном. Глава республики отметил, что из-за решения "Газпрома" прекратить поставки, газовые контракты де-факто оказались сорванными, а их условия — нарушенными.
"Я глубоко в это верю, что они получат соответствующие компенсации от российской стороны, от "Газпрома", за нарушение условий договора", — сказал Дуда.
Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях.
https://1prime.ru/gas/20220427/836768234.html
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