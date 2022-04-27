МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Отключение Россией газа болгарские эксперты считают "дисциплинарным взысканием", пишет болгарское издание Dir.bg. "Пока причин для беспокойства нет", говорят опрошенные изданием специалисты. Проблемы, по их мнению, будут, если от газа отключат всю Европу. Американцы высказались о прекращении поставок газа из России в Польшу

"На сегодняшний день причин для серьезного беспокойства нет. Мы выходим из отопительного сезона, используем меньше газа. Если что, Европа поможет. Если мы будем использовать до 4 миллионов кубометров, сможем исправить ситуацию", — заявил эксперт по энергетике Васко Начев в интервью "Нова ТВ", комментируя заявление "Газпрома" о прекращении поставок в Польшу и Болгарию с сегодняшнего дня.

"Это будет продолжаться максимум 7-10 дней. Это проверка, как поведет себя Европа", — считает он.

Начев также выразил убеждение, что если страна передаст вопрос о приостановке российского газа в международный арбитраж, то выиграет дело.

"Настоящие проблемы будут, если от газа отключат всю Европу, но нынешней приостановки Болгария не особо пострадает", подчеркнул Начев. Он заявил, что очень скоро поставки газа в Болгарию возобновятся.

Другой эксперт по энергетике, Иван Хиновски, называет отключение газа просто "дисциплинарным взысканием".

"Теперь мы будем импортировать СПГ, он обычно на 20-30% дороже, чем трубопроводный газ, вместе со всеми транспортными расходами", — сказал Хиновски. Он предположил, что основной стресс испытают граждане, больницы и социальные учреждения, однако, по его мнению, "для теплоснабжения стресс будет невелик — отопительный сезон закончился".

"В болгарских газохранилищах осталось 17% запасов природного газа, и их нужно беречь как зеницу ока", — прокомментировал в эфире "Нова ТВ" эксперт по энергетике Еленко Божков. По его мнению, Болгария должна немедленно перейти на альтернативное топливо — мазут. "Природный газ нужно продолжать поставлять в школы, детские сады и больницы, — добавил эксперт, отметив, что в некоторых городах, например, в Пловдиве и Плевне, в основном используется природный газ, поэтому "необходимо проверить, в каком состоянии находятся их газовые турбины".

По мнению эксперта, больше всего от приостановки поставок российского газа в Болгарии пострадают производители хлеба: "Нужно было использовать все возможности для предварительного заполнения хранилища". Также затруднения будут испытывать производители бытовой техники и промышленные предприятия.

"Производителей бытовой техники у нас всего 2,5%, их нужно беречь. Промышленные предприятия можно разделить на две группы — одни используют газ как сырье, другие — как топливо, — пояснил Божков. — Те, кто использует газ как сырье, испытают экономический шок".

По словам эксперта, есть компании, которые будут платить в российских рублях и смогут поставлять газ в Болгарию.

"Вторая возможность — газ, поставляющийся в Грецию через Болгарию, будем использовать мы, пока ни в одной из окружающих нас стран нет ограничений на торговлю природным газом", — добавил эксперт.

Председатель правления Ассоциации промышленного капитала Васил Велев предупредил, что "приостановка поставок "Газпрома" в лучшем случае означает гораздо более высокие цены, что наносит ущерб химии, металлургии и стекольному производству. Это очень плохо скажется на отрасли, которая вносит наибольший вклад в болгарский экспорт, — машиностроении, потому что ряд технологических процессов осуществляется с использованием газа". Аналитик объяснил, почему цены на газ в Европе продолжат расти

"По цепочке это затронет всех", предупредил Велев.

По словам эксперта, вопрос не в том, чтобы подсчитать ущерб, а в том, чтобы его предотвратить.

"У нас был месяц, чтобы подумать и подготовиться к новому способу оплаты, о чем нас справедливо попросил "Газпром". По его словам, самое простое решение в сложившейся ситуации — открыть рублевый счет в "Газпромбанке": ведь это даст нам время перестроиться. Сегодня мы не можем изменить то, что будет завтра", резюмировал Велев.