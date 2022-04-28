МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Схема оплаты за поставки российского газа с открытием двух счетов в рублях и евро нарушает санкции ЕС, так как компания-покупатель не контролирует движение средств. Об этом заявила журналистам высокопоставленный представитель Евросоюза. Вашингтон в шоке: Китай и Индия сорвали идеальный план

Он комментировал заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что компании, которые будут осуществлять оплату за российский газ в рублях, таким образом нарушат европейские санкции против России.

"Нарушением было бы открытие второго счета в рублях в рамках выполнения обязательства по указу", — отметил европейский представитель. Он объяснил, что в указе, регулирующем оплату за российский газ, содержится обязательство переводить евро в рубли на другой счет, который компания не контролирует, а это является нарушением санкций.

Представитель ЕС подчеркнул, что платеж за газ должен считаться совершенным после перевода средств в валюте, указанной в контракте — долларах или евро.

"Нарушением санкций было бы признание компаниями, что платеж не осуществлен после перевода евро, что платеж будет завершен только после конвертации на счет в рублях, которая производится в одностороннем порядке", — сказал европейский представитель.

Он пояснил, что когда глава ЕК сказала, что платить в рублях является обходом санкций, подразумевалась оплата в рублях, которая проходит через систему двух счетов.