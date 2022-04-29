МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в пятницу растеряли рост всей торговой сессии ближе к закрытию, после повышения до 1176 долларов за тысячу кубометров цена закрытия почти сравнялась с расчетной ценой четверга и составила чуть меньше 1086 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE. СМИ узнали о планах ЕС по эмбарго на российскую нефть

Стоимость ближайших, июньских, фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1042,3 доллара, что стало ценовым минимумом торгов. В ходе сессии цена газа постепенно поднималась вплоть до 1175,9 доллара — ценового максимума.

В последние часы котировки растеряли рост. Итоговая цена закрытия составила 1085,7 доллара за тысячу кубометров, что лишь незначительно выше расчетной цены четверга в 1084 доллара.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине — если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50%, до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня — 2560,7 доллара (+146,5%). Затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля).