МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Польша и Болгария демонстративно не выполнили условие России об оплате газа в рублях. "Газпром" их наказал, что, по мнению французского издания Ouest-France, является нормальной ситуацией. Однако Евросоюз принял целую программу наказания Кремля.

Российский экспортер трубопроводного газа перекрыл поставки еще в среду, 27 апреля. Польша и Болгария, благодаря европейской солидарности, какое-то время будут выдерживать шок, связанный с отключением от российского газа на общих запасах.

Однако эскалация напряженности продолжается, отмечает автор.

Поставки в Польшу и Болгарию прекратились в среду, Москва осуждает эти два государства за поддержку Украины, а также за отказ платить за сырье в рублях.

Следующей наказанной страной может стать Германия, при этом источник, близкий к Европейской комиссии, считает эту угрозу вполне относительной.

"Нынешние запасы достаточны, чтобы справиться со сложившейся ситуацией в ближайшее время. А зависимость Европы от российского газа, 45% текущего импорта, должна сократиться на две трети до конца года и на 100% в начале 2027 года", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Страны Европы намерены ответить России принятием мер в рамках Европейской программы REpowerEU, она нацелена на диверсификацию источников энергоснабжения. К концу текущего 2022 года все государства-члены ЕС должны получить доступ как минимум к трем источникам газа. В том числе — с прямым либо косвенным доступом к мировому рынку сжиженного природного газа (СПГ).

Брюссель в то же время рассчитывает на увеличение производства биометана, а также ускорение перехода на чистый водород.

В итоге, к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Европы может составить от 38% до 40%.

Каждая страна Евросоюза, отмечается в плане, должна будет экономить от 0,8% до 1,5% энергии. В таком контексте Франция, в частности, сможет получить европейское финансирование в размере 5,8 миллиарда евро на энергетическую модернизацию сооружений.

"Прекращение поставок газа в Польшу и Болгарию является предупредительным сигналом. Нынешний кризис будет способствовать ускорению так называемого энергетического перехода", — цитирует издание французского эксперта по энергетике Патриса Жоффрона.

При этом, считает автор статьи, ни одна страна не может справиться с этими проблемами в одиночку. Дефицита газа в Польше не будет, прогнозирует министр климата и окружающей среды страны Анна Москва, так как властям удалось нарастить запасы за последние несколько месяцев.

Что касается Болгарии, то страна намерена импортировать газ из Азербайджана через территорию Греции. Газопровод по этому маршруту планируют запустить осенью. Дополнительные объемы СПГ страна ожидает с терминала в Александруполисе, где Болгария имеет свою долю.

Однако все эти меры не предотвратят турбулентность и скачки цен на энергетических рынках, что отразится на экономике еврозоны, предупреждает Патрис Жоффрон.

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