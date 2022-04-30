Цена на газ для населения на Украине заморожена до 1 октября
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Цена на газ для населения на Украине заморожена до 1 октября, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на постановление кабмина.
"Этим актом вносятся изменения в "Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Отмечается, что цена будет составлять примерно восемь гривен (почти 19 рублей) за кубометр.
https://1prime.ru/gas/20220430/836801075.html
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