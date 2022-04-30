МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Цена на газ для населения на Украине заморожена до 1 октября, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на постановление кабмина. В ФРГ заявили, что и в будущем не будут платить за газ из России в рублях

"Этим актом вносятся изменения в "Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Отмечается, что цена будет составлять примерно восемь гривен (почти 19 рублей) за кубометр.