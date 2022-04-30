АФИНЫ, 30 апр — ПРАЙМ. Европа должна осторожно относиться к санкциям против России, чтобы они не нанесли больше вреда самой Европе, поскольку европейская экономика не может полностью отказаться от российского природного газа, заявил газете Real News премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Экономист констатировал, что Россия отвесила "оплеуху" политикам Европы

По его словам, первая и главная забота правительства с самого начала его срока — обеспечить энергетическую достаточность и автономию страны с упором на "зелёную" энергию с использованием возобновляемых источников, которых, по его словам, в Греции в избытке.

"Экономические санкции, которые мы как Союз ввели в отношении России, значительны и уже дали результаты. Однако мы должны быть очень осторожны, чтобы принимаемые нами меры не нанесли больше вреда нам, странам ЕС, чем России, поскольку европейская экономика не может полностью и немедленно заменить российский природный газ газом других поставщиков", — говорится в заявлении.

"В Европе ясно, что нужно как можно скорее избавиться от российского газа. Но также ясно, что это не произойдет за день. Поэтому мы как страна подготовили краткосрочный план энергетической достаточности, а также долгосрочный план самообеспечения энергией на основе возобновляемых источников энергии", — сообщил Мицотакис.

По его словам, он полностью согласен с тем, что сейчас большой проблемой для домашних хозяйств и предприятий является стоимость энергии, и поэтому он лично боролся за общеевропейский ответ на энергетический кризис.

"Мы попросили председателя Еврокомиссии поговорить со всеми важными "игроками" рынка и предложить решения, вмешательства, среди которых установление потолка на оптовом рынке природного газа", — сообщил премьер Греции.

Он пообещал продолжать поддерживать потребителей энергии через схему субсидирования и объявить в мае о новом пакете мер поддержки, чтобы покрыть как можно большую часть увеличения счетов за электроэнергию.

Накануне Мицотакис заявил, что Россия шантажирует Европу поставками газа, требуя перейти на новую схему оплаты. По его утверждению, энергетическая достаточность Греции полностью обеспечена, а поставки газа в страну будут осуществляться таким образом, чтобы не нарушать санкции, введенные Евросоюзом в отношении России.

Россия покрывает до 45% потребностей Греции в газе, а в некоторые периоды времени и до 55%.