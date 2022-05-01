КИШИНЕВ, 1 мая — ПРАЙМ. Поставки природного газа в Молдавию проходят в штатном режиме в соответствии с условиями контракта с "Газпромом", сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но в пятницу "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива.

"Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условий контракта с ПАО "Газпром", — написал Чебан в Telegram-канале.

В мае "Газпром" предоставит 32 миллиона кубометров для Правобережья и 131 миллион кубометров Приднестровья. Ожидаемая закупочная цена составит 910 долларов за тысячу кубометров.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.