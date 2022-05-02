МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за энергоносители, поставляемые из России, в рублях. СМИ: ЕК может разрешить Венгрии и Словакии отказаться от эмбарго на нефть

"Я думаю, будет правильно позволить компаниям по меньшей мере в течение нескольких месяцев платить в рублях (за российский газ — ред.), пока мы разбираемся с правовой базой и последствиями", — сказал министр изданию Politico, добавив, что "хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии", подтверждающего, что нефтегазовые компании могут некоторое время оплачивать поставки энергоносителей в рублях.

По мнению Чинголани, полное понимание юридических последствий оплаты за российский газ в рублях может занять месяцы.

"Я считаю, что нефтегазовые компании не могут рисковать платить (в рублях — ред.), чтобы потом их обвинили в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать не платить в рублях", — добавил министр.