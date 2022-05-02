КИШИНЕВ, 2 май — ПРАЙМ. Молдавия готова к тому, что "Газпром" может принять решение о прекращении поставок газа в республику, у страны на этот случай есть резерв топлива, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. В Италии призвали разрешить компаниям платить за газ в рублях

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Это могло привести к прекращению поставок газа с 1 мая, но в пятницу "Газпром" официально подтвердил, что запланировал необходимые республике объемы топлива.

"Молдавия готова и имеет достаточно резервов, чтобы выстоять, если "Газпром" решит прервать поставки. У нас в резерве есть около 24 миллионов кубометров газа, которых хватило бы на месяц летнего потребления", — сказал Спыну в эфире телеканала TV8.

По его словам, власти республики так и не получили официального ответа от "Газпрома" о дальнейших планах в отношении Молдавии. На вопрос о том, существует ли риск, что Россия все же прекратит поставки газа в Молдавию, вице-премьер ответил, что у "Газпрома" есть подобное право.

"Согласно протоколу, мы должны были провести аудит до мая, но началась война на Украине, компании просто отказывались участвовать в тендере. Мы могли обсудить вопрос продления срока проведения аудита на заседании Молдавско-российской межправительственной комиссии, но она не состоялась по тем же причинам", — отметил Спыну.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.