МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович призвала экономить энергию и диверсифицировать источники поставок газа в страну на фоне начала строительства терминала для сжиженного природного газа (СПГ) в Греции. Словакия хочет добиться исключения из эмбарго ЕС по российской нефти

В порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров балканских стран и ЕС во вторник проходит церемония начала строительства плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU). Проект рассматривается как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа, через терминал будет импортироваться в Европу американский СПГ. Участвуют премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски. Ожидается, что на церемонии будет присутствовать и президент Болгарии Румен Радев. Вучич днем уже сообщил в соцсетях, что провел с Мишелем разговор о "европейской перспективе Сербии".

"Будет непросто подготовиться к зиме, особенно потому что потребуется время для преодоления коллапса, который произошел (нехватка угля для ТЭС на фоне морозов – ред.) в электроиндустрии Сербии в декабре прошлого года. Сербия должна будет принять определенные решения, мы должны будем участвовать в процессе рационализации. Мы готовы к любому сценарию, другой вопрос — сколько нам это будет стоить, так как нет дешевой энергии, вся Европа сейчас борется за то, чтобы обеспечить достаточно энергии", — цитирует минэнерго Михайлович.

По ее словам, граждане Сербии и организации должны "не расслабляться, но вести себя рационально и экономить".

"Мы должны думать о будущем и принимать решения, которые обеспечат энергетическую безопасность в следующие 10 лет, потому что без энергии нет промышленности, экономики, развития. Единственная опция – импорт газа, из-за чего существенно важно иметь несколько поставщиков. Начинается строительство СПГ-терминала в Греции, и уже сейчас многие страны претендуют на то, чтобы использовать его объемы газа и договариваются об этом", — указала министр энергетики Сербии.

Она напомнила, что в следующем году ожидается завершение строительства соединительного газопровода Ниш-Димитровград с Болгарией, который позволит Сербии получать СПГ из Греции или природный газ из Азербайджана, а также "есть план связать газотранспортную систему с Северной Македонией и Румынией". Европарламент призывает Россию вернуть самолеты "законным владельцам"

Михайлович ранее заявила, что приостановка поставок газа из России в Болгарию и Польшу не влияет на Сербию, после того, как "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.

Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.