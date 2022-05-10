Эстония и Финляндия договорились делиться газом друг с другом
Эстония и Финляндия договорились отправлять газ друг другу в случае перебоев с поставками
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа, сообщил порталу ERR эстонский министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
Согласно договору, страны будут помогать друг другу в экстренных ситуациях и в случае перебоев с поставками отправлять газ потребителям в другой стране, если это "необходимо и возможно".
Подписанный документ определяет условия, на которых соседи могут запрашивать и предоставлять такую помощь. Речь идет о ситуациях, когда имеющихся поставок не хватает для удовлетворения спроса бытовых потребителей и ключевых регионов централизованного теплоснабжения.
Кроме того, стороны продолжают работать над проектом по строительству плавучего СПГ-терминала.
Аас подчеркнул, что в текущих обстоятельствах Эстонии и Финляндии нужно еще теснее сотрудничать для обеспечения безопасности поставок газа.
https://1prime.ru/gas/20220510/836857909.html
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