МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) утверждает, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Германия намерена сохранять антироссийские санкции даже в ущерб себе

"ОГТС информирует, что с 7.00 утра, 11 мая 2022 года, прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет", — говорится в заявлении на сайте.

Оператор сообщил о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечается, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллионов кубометров в сутки).

"Для выполнения своих транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и в соответствии с условиями соглашения возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной", — говорится в заявлении.