МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии во вторник выросли на 2,5%, чуть превысили 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" ответил на сообщения об остановке части транзита через Украину

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1000,1 доллара (−2,6% к расчётной цене понедельника — 1027,9 доллара). Однако вскоре стоимость ускорила темпы снижения, ценовой минимум составил 980,4 доллара (−4,6%).

С момента открытия в 9.00 мск до примерно 17.30 мск цены были стабильны в коридоре 980–1015 долларов, однако затем перешли в плюс и ускорили темпы роста, достигали 1085,7 доллара (+4,6%). Цена закрытия составила 1053,1 доллара (+2,5%).

Рост котировок по времени совпал с сообщением "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) о том, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с утра 11 мая.

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (–1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.