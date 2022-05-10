Цены на газ в Европе к закрытию торгов во вторник выросли на 2,5%, чуть выше $1050 за тысячу кубов
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии во вторник выросли на 2,5%, чуть превысили 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1000,1 доллара (−2,6% к расчётной цене понедельника — 1027,9 доллара). Однако вскоре стоимость ускорила темпы снижения, ценовой минимум составил 980,4 доллара (−4,6%).
С момента открытия в 9.00 мск до примерно 17.30 мск цены были стабильны в коридоре 980–1015 долларов, однако затем перешли в плюс и ускорили темпы роста, достигали 1085,7 доллара (+4,6%). Цена закрытия составила 1053,1 доллара (+2,5%).
Рост котировок по времени совпал с сообщением "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) о том, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с утра 11 мая.
Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).
Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (–1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.
https://1prime.ru/gas/20220510/836858475.html