КИШИНЕВ, 10 мая — ПРАЙМ. Украина не предупреждала Молдавию о возможном ограничении поставок газа, республика получает топливо в штатном режиме, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. "Газпром" ответил на сообщения об остановке части транзита через Украину

"АО "Молдовагаз" не получало от ПАО "Газпром" и ОГТС Украины официальных уведомлений об ограничении поставок природного газа в точках межсистемных газотранспортных соединений Алексеевка и Гребеники. Поставки газа в Молдавию осуществляются в штатном режиме", — написал Чебан в Telegram-канале.

Он заверил, что продолжит информировать потребителей и других заинтересованных лиц о развитии данной ситуации.

Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТС) заявил, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с 7.00 среды, 11 мая. Компания сообщила о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через эту станцию и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).

ОГТС утверждает, что возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной.