БЕРЛИН, 11 мая — ПРАЙМ. Минэкономики Германии, а также операторы сетей и кризисный штаб по газу внимательно следят за ситуацией с ограничением транзита российского газа через Украину, сообщили РИА Новости в ведомстве. На Украине ждут снижения транзита российского газа на 18%

Ранее "Оператор ГТС" заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции "Сохрановка" и "Новопсков", находящиеся под контролем РФ (на территории ЛНР), объяснив это форс-мажором. Однако в "Газпроме" сообщили, что не получали подтверждения форс-мажора. Кроме того, перенос прокачки на ГИС "Суджа", которую контролирует Украина, технологически невозможен, отметили в российской компании. При этом "Газпром" отмечает, что полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги по транзиту оплачены.

"Мы внимательно следим за ситуацией", — сказали в Минэкономики ФРГ и добавили, что Федеральное сетевое агентство даст оценку сложившейся ситуации.

При этом в сообщении отмечается, что энергоснабжение Германии по-прежнему обеспечено.