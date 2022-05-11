МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Внезапное прекращение поставок энергоносителей из России может ввергнуть экономику Германии в масштабнейший кризис. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на экономиста из Мангеймского университета Тома Кребса.
"Газовое эмбарго спровоцирует падение объемов производства в Германии на 12% в течение первого года — потеря почти в полутриллиона евро", — указывается в исследовании Кребса.
По его словам, запрет на импорт российского топлива может привести к рецессии, которую ФРГ не испытывала со времен Второй мировой войны.
В исследовании указывается, что недостаток газа в первую очередь нанесет ущерб энергоемкой промышленности из-за остановки производства. Сюда входят химическая, металлургическая, литейная, стекольная и керамическая, каменно-земляная, пищевая и бумажная промышленность, машиностроение и автомобилестроение.
Как отмечает Handelsblatt, бундестаг все также категорически против полного эмбарго на российские энергоносители.
https://1prime.ru/gas/20220511/836863248.html
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