МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Внезапное прекращение поставок энергоносителей из России может ввергнуть экономику Германии в масштабнейший кризис. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на экономиста из Мангеймского университета Тома Кребса. New York Post: в США растет волна возмущения из-за политики Байдена

"Газовое эмбарго спровоцирует падение объемов производства в Германии на 12% в течение первого года — потеря почти в полутриллиона евро", — указывается в исследовании Кребса.

По его словам, запрет на импорт российского топлива может привести к рецессии, которую ФРГ не испытывала со времен Второй мировой войны.

В исследовании указывается, что недостаток газа в первую очередь нанесет ущерб энергоемкой промышленности из-за остановки производства. Сюда входят химическая, металлургическая, литейная, стекольная и керамическая, каменно-земляная, пищевая и бумажная промышленность, машиностроение и автомобилестроение.

Как отмечает Handelsblatt, бундестаг все также категорически против полного эмбарго на российские энергоносители.