МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Германия ежедневно недополучает 10 миллионов кубометров газа из России, этот объем можно компенсировать и власти страны готовились к такому сценарию, но напряжение в ситуации с газоснабжением после введения Россией ответных санкций растет. Об этом рассказал министр энергетики ФРГ Роберт Хабек.

Правительство России в среду утвердило перечень из 31 компании, к которым применяются ответные санкции. В списке Gazprom Germania GmbH (перестала быть структурой "Газпрома" 31 марта) и входившие в ее группу компании. Также под санкции попал оператор польской части газопровода "Ямал-Европа" EuroPolGaz, доля "Газпрома" в котором была заморожена санкциями Польши.

"В целом, нужно сказать, напряжение растет… Объем поставок, которые не поступают, составляет 10 миллионов кубических метров в день. Это объем, который можно компенсировать. Компании закупают газ у других поставщиков", — заявил Хабек на пресс-конференции в четверг.

Он добавил, что министерство экономики проанализировало введение ответных российских санкций против "дочек" Gazprom Germania.

"Мы готовились к этой ситуации и другим возможным сценариям, это значит, что есть инструменты выделения финансовой помощи и других инструментов страхования. Правительство сделает все, чтобы стабилизировать Gazprom Germania, которая находится в нашем попечительском управлении. Последствия на сегодняшний день предсказуемы. На бирже цены выросли на 14% — это не хорошо, но соответствует нормальным колебаниям (цен) с начала войны", — заявил Хабек.

По словам министра энергетики ФРГ, ситуация может ухудшиться и далее, поэтому министерство внимательно следит за развитием событий, но пока правительство не намерено повышать уровень "тревоги" в сфере энергоснабжения.

"Ситуация контролируемая, газ продолжает поступать (в Германию)", — подытожил министр.