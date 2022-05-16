МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. В ближайшие несколько месяцев жители Европы не ощутят острых проблем из-за частичной приостановки транзита российского газа через территорию Украины. Это связано с тем, что летом в регионе спрос на энергоресурсы будет достаточно низким. Однако если договориться об условиях работы украинской газотранспортной системы (ГТС) не удастся до зимы, то оставшихся транзитных мощностей может не хватить, рассказал в беседе с Forbes эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Новый кризис в логистике грозит миру оглушительным дефицитом

Напомним, что "Оператор ГТС Украины" 10 мая заявил о форс-мажоре и приостановке транзита газа из России по газопроводу "Союз". Эта труба проходит через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка". Поводом стала утрата Украиной контроля над территорией, где находится эта станция.

"Газпром" заявил о несогласии с решением украинского оператора, но транзит по маршруту был остановлен.

Сейчас поставки российского газа по территории Украины идут только по газопроводу "Уренгой-Помары-Ужгород", он остается под полным контролем Киева.

Маловероятно, что выведенная из эксплуатации "Сохрановка" станет единственным ограничением для транзита газа в ЕС: 11 мая российские власти ввели санкции против нескольких европейских газовых компаний, среди которых оказалась и EuRoPol Gaz, оператор польского участка газопровода "Ямал-Европа". Долгосрочный контракт на транзит российского газа по этому газопроводу истек еще в 2020 году, и с того момента российский экспортер бронировал мощности трубы на краткосрочной основе.

Сейчас оператор украинской ГТС заявляет о готовности нарастить транзит по газопроводу "Уренгой-Помары-Ужгород" через станцию "Суджа": потоки можно увеличить до 100-110 млн куб. м в сутки. "Газпром" отказывается, обосновывая это отсутствием технических возможностей.

Но и на случай, если спрос в Европе окажется выше, для поставок энергоресурса остается много вариантов:

продажа газа в рамках спотовых контрактов на выходе из российской ГТС,



увеличение поставок через Белоруссию по системе "Газпром Трансгаз Беларусь",

запуск "Северного потока — 2".



Последнее предложение выглядит невероятным только на первый взгляд: многочисленные взаимные ограничения, которые были введены Евросоюзом и Россией в последние месяцы, пока не затронули этот проект. Санкции против СП2 были введены только Вашингтоном.

Отмечается, что газопровод полностью готов к работе и может быть запущен в течение недели.