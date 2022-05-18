МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги среды снижением на 1,3% к расчетной цене вторника, котировки достигли примерно 1010 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — открыли торговую сессию снижением до 1007 долларов за тысячу кубометров по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня — 1022,5 доллара. Через несколько минут стоимость газа опустилась до 998,8 доллара, что стало ценовым минимумом торгов. Затем цены несколько восстановились, достигнув суточного максимума в 1062,4 доллара.

В целом после волатильного старта цены находились в диапазоне 1030-1050 долларов в первую половину торгов, во второй половине цены уже перешли к 1020-1040 долларам, в последние часы опустившись ниже 1020 долларов. Итоговая цена закрытия составила 1009,7 доллара за тысячу кубометров, что на 1,3% ниже расчетной цены вторника.

Заметный рост газовых котировок наблюдался 10 мая после сообщения "Оператора ГТС Украины" о том, что транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" будет прекращен с утра следующего дня. Также цены росли 12 мая: повлиять на настроения участников рынка могло сообщение о том, что "Газпрому" для транспортировки газа российскими санкциями теперь запрещено использовать польский участок трубопровода "Ямал — Европа".

Изначально же цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара. В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт энергоресурсов из РФ четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (-1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.