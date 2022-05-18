МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Экспорт природного газа из РФ в 2022 году снизится на 10%, до 185 миллиардов кубометров, а экспорт СПГ, напротив, вырастет на 5,5%, до 30,7 миллиона тонн, следует из основных параметров сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которые опубликованы на сайте Минэкономразвития. Минэкономики ожидает рост контрактных цен на газ на 65%

Экспорт природного газа из России по итогам 2021 года составил 205,6 миллиарда кубометров, а СПГ — 29,1 миллиона тонн.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, экспорт природного газа будет сокращаться: в 2023 году — до 175 миллиардов кубометров, в 2024 году — до 165 миллиардов кубометров, в 2025 году — до 155,3 миллиарда. Экспорт СПГ в 2023 году останется на уровне 2022 года — 30,7 миллиона тонн, в 2024 году вырастет до 35,7 миллиона тонн, в 2025 — до 37,3 миллиона тонн.