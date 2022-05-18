МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Цены на газ из России для дальнего зарубежья в 2022 году вырастут почти на 72% — до 523,3 доллара за тысячу кубометров, а среднеконтрактные цены, в том числе в страны СНГ, в текущем году вырастут на 65% – до 453 долларов, следует из основных параметров сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, которые опубликованы на сайте Минэкономразвития. ЕС до сих пор не смог принять решение по новым санкциям против России

Стоимость газа из России для стран дальнего зарубежья в текущем году ожидается, по базовому сценарию, на уровне 523,3 доллара за тысячу кубометров. Это на 71,8% выше показателя 2021 года – 304,6 доллара. Аналогичный показатель на следующие три года ниже: 431,1 доллара, 381 доллар и 336,7 доллара за тысячу кубометров соответственно.

Среднеконтрактные же цены на газ из России, в том числе в страны СНГ, в текущем году вырастут, согласно базовому сценарию, до 453 долларов за тысячу кубометров, ожидают в Минэкономразвития. Так, показатель увеличится на 65,1%. В прошлом же году среднеконтрактные цены составляли 274,3 доллара. Что касается следующей трехлетки, показатель может составить 374,1 доллара, 334,4 доллара и 295 долларов соответственно.

Ощутимый рост цен в Европе начался с апреля-мая прошлого года. Тогда котировки на споте по индексу TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.

Котировки уже в декабре выросли вдвое, однако в начале года немного снизились. Исторический максимум на фьючерсном рынке был достигнут в марте и составил 3892 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.