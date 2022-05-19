МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Европа будет нуждаться в проекте "Северный поток-2", что бы там сейчас ни говорили, но в нынешней ситуации рассчитывать на его запуск бесперспективно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. СМИ: Китай хочет закупить российскую нефть для стратегического резерва

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод "Северный поток-2" вряд ли будет запущен в ближайшее время из-за политической конъюнктуры.

"В нынешних условиях, конечно, было бы опрометчиво, бесперспективно возлагать какие-то надежды на это (запуск "Северного потока 2" — ред.), учитывая такую недальновидную позицию наших партнеров по этому проекту, прежде всего, наверное, Германии", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли запущен "Северный поток-2" когда-нибудь.

"Тем не менее все-таки инфраструктура этого проекта готова, какое-то время в рабочем состоянии пролежит на дне моря. И это будет тот самый проект, в котором Европа будет нуждаться, чтобы она ни говорила. А дальше посмотрим. Сейчас — никаких надежд", — заключил он.