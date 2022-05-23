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В ФРГ заявили о прогрессе в вопросе отказа от газа из России
Газ
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Глава министерства экономики Германии Роберт Хабек в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил, что есть прогресс в вопросе отказа от российского газа. Политик отметил, что... ПРАЙМ, 23.05.2022
энергетика, новости, газ, газ, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Глава министерства экономики Германии Роберт Хабек в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил, что есть прогресс в вопросе отказа от российского газа.
Политик отметил, что заработают два плавучих СПГ-терминала и хранилища наполнятся.
"Если глава Еврокомиссии скажет, мы сделаем это сейчас в составе 26 (стран ЕС — ред), без Венгрии. Это путь, которым я бы пошел, но я не слышал еще об этом от ЕС. В этом случае я был бы готов, чтобы… Еврокомиссия возглавила переговоры", — сказал министр.
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