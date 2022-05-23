МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Глава министерства экономики Германии Роберт Хабек в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил, что есть прогресс в вопросе отказа от российского газа. СМИ: Банк России начал тайно скупать валюту

Политик отметил, что заработают два плавучих СПГ-терминала и хранилища наполнятся.

"Если глава Еврокомиссии скажет, мы сделаем это сейчас в составе 26 (стран ЕС — ред), без Венгрии. Это путь, которым я бы пошел, но я не слышал еще об этом от ЕС. В этом случае я был бы готов, чтобы… Еврокомиссия возглавила переговоры", — сказал министр.

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