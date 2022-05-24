МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги вторника ростом на 3% к расчетной цене накануне, после четырехдневного снижения котировки поднялись до 948,7 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Русские нас обыграли". Какое эмбарго страшнее нефтяного

Июньские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — открыли торги небольшим ростом. Первые фьючерсные контракты продавались за 923,8 доллара за тысячу кубометров, что на 0,2% выше расчетной цены предыдущего дня — 921,5 доллара. Вскоре после старта торгов цены перешли к небольшому снижению и опускались до 918,3 доллара (-0,3%), что стало минимумом дня. Затем котировки снова вернулись к росту и к 11.00 мск достигли максимума в 965,3 доллара (+4,8%). Оставшуюся часть дня цены находились в коридоре 920-965 долларов.

Цены на газ в Европе в этом году резко выросли после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.