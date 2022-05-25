МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги среды ростом на 3,6% к расчётной цене накануне, до 968,7 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Альтернативу российскому газу уводят из-под носа европейцев

Июньские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — открыли торги небольшим ростом. Первые фьючерсные контракты продавались за 940,4 доллара за тысячу кубометров, что на 0,6% выше расчетной цены предыдущего дня — 935 долларов. К 11.00 мск цены перешли к снижению и опускались до 924,9 доллара (-1%) за тысячу кубометров, что стало минимум торгов.

Затем котировки снова вернулись к росту, который значительно ускорился к 17.00 мск. Перед закрытием цены достигали максимальных цифр дня — 981 доллар (+4,9%). Последние газовые фьючерсы торговались за 968,7 доллара (+3,6%).

Цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.