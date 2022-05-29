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2022
https://1prime.ru/gas/20220529/837015274.html
Путин пообещал Сербии стабильные поставки российского газа
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Сербии Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля. Согласно информации, главы двух государств... ПРАЙМ, 29.05.2022
энергетика, новости, газ, россия, сербия, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Сербии Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля.
Согласно информации, главы двух государств условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки природного газа в Сербию.
Кроме того, Путин и Вучич подтвердили взаимный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства стран.
Также обсуждалась ситуация на Украине и развитие событий вокруг Косово.