МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Сербии Александром Вучичем, сообщили в пресс-службе Кремля. СМИ: Еврокомиссия пощадит поставки газа по "Дружбе" ради согласия Венгрии

Согласно информации, главы двух государств условились, что Россия продолжит бесперебойные поставки природного газа в Сербию.

Кроме того, Путин и Вучич подтвердили взаимный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства стран.

Также обсуждалась ситуация на Украине и развитие событий вокруг Косово.