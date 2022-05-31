БРЮССЕЛЬ, 31 мая — ПРАЙМ. Газовые хранилища ЕС в настоящее время заполнены уже на 41%, что на 5% выше, чем в тот же период прошлого года, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе. Итальянский премьер рассказал о последствиях санкций против России

"Наши хранилища газа уже заполнены на 41%, что на 5% выше, чем это было в то же время в прошлом году", — сказала она.

Глава Еврокомиссии также добавила, что курс на диверсификацию поставщиков энергоресурсов в ЕС уже привел к тому, что "поставки сжиженного газа не из России в ЕС в первом квартале 2022 года выросли в два раза".