МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE закрыли торговую сессию среды падением на 10% — у отметки в 925 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки ICE Futures. Цены на нефть ускорили рост на очередных новостях по ОПЕК+

Июльские фьючерсы на газ — по индексу крупнейшего европейского хаба TTF — открыли торговую сессию с отметки в 1015 долларов за тысячу кубометров, однако в первые минуты торгов котировки резко упали к уровню 960 долларов. Позднее в течение дня наблюдалась более плавная динамика, цены снижались на 5-6%, и только к концу торгов упали на 10% к расчетной стоимости вторника.

Цены на газ в Европе в этом году резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за два месяца расчетная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый скачок котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.