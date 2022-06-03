БЕРЛИН, 3 июн — ПРАЙМ. Газоснабжение Германии стабильно, прекращение поставок в Нидерланды, Данию и для Shell не сказалось на безопасности поставок, хранилища заполнены более чем на 49%, сообщило в пятницу Федеральное сетевое агентство. Евросоюз опубликовал шестой пакет антироссийских санкций

"Остановка поставок в Нидерланды и Данию плюс остановка поставок Shell не оказали влияния на безопасности обеспечения в Германии. Газоснабжение в Германии остается стабильным. Заполненность газохранилищ в Германии составляет 49,2/%", — говорится в сообщении регулятора в Twitter.

"Газпром" во вторник сообщил, что остановил поставки газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме. О переходе на новую схему платежей за газ, поставляемый с 1 апреля, контрагенты были своевременно проинформированы, отметила российская компания. По этой причине уже были остановлены поставки PGNiG (Польша, 27 апреля), "Булгаргазу" (Болгария, 27 апреля), Gasum (Финляндия, 21 мая).

В понедельник также датская энергетическая компания Orsted сообщила, что не будет переходить на оплату российского газа в рублях и существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит ей поставки. Крайний срок оплаты — 31 мая, указала компания. Дания также получает российский газ через "Северный поток".

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.