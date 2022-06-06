МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров предложил прекратить поставки российского газа странам, которые не разрешили пролет самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. На Украине заявили о возможности полностью отказаться от импорта газа

Глава российского МИД должен был прилететь в Сербию с визитом, намеченным на 6-7 июня. Однако официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила в воскресенье, что соседние с Сербией страны закрыли небо для спецборта Лаврова. Речь идет о Северной Македонии, Черногории, Болгарии.

Джабаров отметил с иронией, что поступающий в эти страны газ из России "абсолютно для них не токсичен", однако пролет самолета с российским министром вызывает серьезное опасение.

"А может, вообще не стоит поставлять в эти страны российские энергоносители?" — написал Джабаров в своём Telegram-канале.