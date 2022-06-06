МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров предложил прекратить поставки российского газа странам, которые не разрешили пролет самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Глава российского МИД должен был прилететь в Сербию с визитом, намеченным на 6-7 июня. Однако официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила в воскресенье, что соседние с Сербией страны закрыли небо для спецборта Лаврова. Речь идет о Северной Македонии, Черногории, Болгарии.
Джабаров отметил с иронией, что поступающий в эти страны газ из России "абсолютно для них не токсичен", однако пролет самолета с российским министром вызывает серьезное опасение.
"А может, вообще не стоит поставлять в эти страны российские энергоносители?" — написал Джабаров в своём Telegram-канале.
https://1prime.ru/gas/20220606/837092925.html
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