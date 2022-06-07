В Нидерландах призвали увеличить добычу газа из-за ситуации на рынке
Горный совет Нидерландов призвал увеличить добычу газа на месторождении в Гронингене
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ПАРИЖ, 7 июн — ПРАЙМ. Горный совет Нидерландов призывает правительство подготовить гигантское месторождение в Гронингене для увеличения добычи газа, передает Telegraaf.
Совет консультирует кабмин страны по вопросам в сфере энергетики. Его эксперты подчеркивают, что с учетом текущей ситуации на рынке газохранилища страны должны быть заполнены на 100%, а не на 80%. Отмечается, что это позволит обеспечить стратегический запас топлива. Кроме того, Совет выступил за ускоренное заполнение хранилищ для предотвращения дефицита газа в зимний период.
Правительство Нидерландов ранее заявляло, что планирует окончательно закрыть месторождение в Гронингене в 2023 или 2024 году. Решение было связано с тем, что эта провинция на протяжении многих лет страдает из-за землетрясений.
Однако независимые эксперты по энергетике из Горного совета направили властям рекомендацию, в которой призвали возобновить работу на месторождении в связи с неопределенностью на газовом рынке.
https://1prime.ru/gas/20220607/837104092.html
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