БЕЛГРАД, 8 июн — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич описал худший сценарий для ЕС в случае остановки поставок газа из России и роста цен на электроэнергию, которые станут "адом для всех". Власти Германии согласовали план по замене газа на нефть и уголь

Президент Сербии Александр Вучич в ночь на минувший вторник заявил, что 10 июня ожидается подписание договора о снабжении газом, но не уточнил с кем и не привел подробностей. В среду он находится в северомакедонском Охриде, где рассказал журналистам, что Белград сейчас активно заполняет подземное хранилище (ПХГ) газа Банатски-Двор.

"Мы хотим также как можно раньше начать закачку 500 миллионов кубических метров в хранилище газа в Венгрии, на сегодняшний день у нас есть 197 миллионов кубометров в сербской части ПХГ Банатски-Двор. Можем выкачивать оттуда не больше 5 миллионов кубометров в сутки, из венгерского газохранилища – до 6 миллионов кубометров, а наш расход в январе-феврале составляет 14 миллионов кубометров в сутки", — уточнил сербский лидер и добавил, что договор с Венгрией на хранение газа обойдется в 600 миллионов евро.

"Худший сценарий для всех — если россияне по какой-либо причине остановят поставки газа в Европу, не нам, в Европу. Или потому, что кто-то не заплатит в рублях, или не захочет, есть разные варианты… При нехватке газа цена электроэнергии поднимается до 320-350 евро за мегаватт, это ад для всех", — считает Вучич.

По его словам в момент прекращения поставок газа из РФ возникнет нехватка электричества во всей Европе, "не говоря уже о нас в регионе".

"Когда не станет газа, вы не сможете снабжать газовые теплоэлектростанции. Например, в Нови-Саде и Панчево, где ежедневно расходуется 2,8 миллиона кубических метров газа зимой, а должны будете производить новые мегаватты электроэнергии", — отметил сербский лидер.

"Ключевой вопрос в этом будет финансовый. Если купите миллион кубометров газа по (ожидаемой рыночной — ред.) цене в 5 тысяч долларов за тысячу кубометров, это уже пять миллионов долларов в день, а если купите 5 миллионов кубометров, это уже 25 миллионов долларов в день, за три месяца это 2 миллиарда 250 миллионов евро, кто за это заплатит?" — подчеркнул глава государства.

Единственным поставщиком газа в Сербию является Россия, и переговоры о новом контракте вошли в финальную стадию после телефонного разговора Вучича с российским лидером Владимиром Путиным 29 мая. Президент Сербии сообщал, что в разговоре с Путиным достигнуты договоренности о принципиальных элементах нового контракта о поставках газа из РФ на три года, детали еще предстоит обсудить с "Газпромом". По его словам речь идет о дополнительных 800 миллионах кубометров газа в год к уже согласованным 2,2 миллиарда кубометров. Президент Сербии уточнял, что для расчета стоимости будет применяться нефтяная формула, и цена для Белграда будет одной из самых благоприятных — приблизительно в три раза меньше рыночной, до 410 долларов за тысячу кубометров. Стороны также обсудили увеличение объемов газохранилищ в Сербии.

Договор "Србиягаза" с "Газпромом" о поставках 6 миллионов кубометров газа в сутки из РФ в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. При этом страна в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров газа в год по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января 2021 года.