МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе продолжают медленное снижение, к закрытию торгов в среду опустились на 0,8%, до 874 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF весь день торговались ниже отметки в 900 долларов. Котировки открыли торги чуть выше 890 долларов и вскоре достигли ценового максимума в 896,2 доллара (+1,7% к расчетной цене вторника — 880,8 доллара). Затем котировки снизили темпы роста и перешли в минус, опускаясь до 855,3 доллара (–2,9%). Цена закрытия составила 874 доллара (–0,8%).

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, пока 6 июня впервые за три месяца не опустились ниже 900 долларов. Минимальная за три месяца расчетная цена была зафиксирована накануне — 880,8 доллара за тысячу кубометров.