БЕРЛИН, 10 июн — ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ в настоящее время в Германии выше, чем в прошлые годы, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек. В Германии заявили, что стране предстоит "сложная осень" и "сложная зима"

"Цель закона о газохранилищах — до начала зимы заполнить хранилища полностью. Мы очень хорошо продвигаемся вперед. В конце прошлой недели мы преодолели 50-процентный уровень по всей Германии. Газохранилище Rehden также снова заполняется. Нужно еще кое-что сделать, но уровень заполненности хранилищ у нас выше, чем в прошлые годы", — сказал министр.