МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. По сообщению "Газпрома", россияне на 1 июня подали 853 тысячи заявок на газификацию, заключено 396,5 тысячи договоров, из них более трети исполнено. Прокачку газа по "Северному потоку" приостановят на срок до двух недель

"На 1 июня Единый оператор газификации получил более 853 тысяч заявок. Заключено 396,5 тысячи договоров, более трети (143,7 тысячи) исполнено – газовые сети подведены к земельным участкам заявителей", — отмечают представители нефтегазовой компании.

Отмечается темп рост работ с началом активного строительного сезона. В частности, в регионах, где газовые сети прокладывают газораспределительные организации компании, в мае 2022 года исполнено 22,1 тысячи договоров, что в 1,3 раза больше, чем в апреле, и в 2,2 раза больше, чем в марте.