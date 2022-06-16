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2022-06-16T15:34:01+03:00
2022-06-16T15:34:01+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220616/837195599.html
"Газпром" планирует ускориться в реализации восточных газовых программ
Газ
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ГАЗПРОМ В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЕЩЕ УСКОРИТСЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ВОСТОЧНЫХ ГАЗОВЫХ ПРОГРАММ — МИЛЛЕР НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЕЩЕ УСКОРИТСЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ВОСТОЧНЫХ ГАЗОВЫХ ПРОГРАММ — МИЛЛЕР НА ПМЭФ
Новость дополняется