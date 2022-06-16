МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе после роста в четверг на 24%, почти до 1600 долларов за тысячу кубометров, к закрытию торговой сессии снизились на 1% к расчетной цене накануне, остановившись на отметке чуть выше 1280 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги четверга на уровне 1334,9 доллара за тысячу кубометров, что на 3% выше расчетной цены среды (1294 доллара). К середине дня цены значительно ускорили рост и к 13.00 мск превысили 1500 долларов впервые с начала апреля, а к 14.00 мск впервые с марта приближались к отметке в 1600 долларов, но так ее и не достигли, остановившись максимально на 1599,6 доллара (+23,6%).

Затем темпы роста начали стремительно замедляться, а к концу дня котировки и вовсе ушли в минус, опустившись до минимума торгов в 1272,7 доллара (-1,6%). Последние фьючерсы продавались за 1281,1 доллара (-1%).

Цены на газ на бирже в Европе начали стремительно расти в среду после сообщений "Газпрома" о том, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" только в объеме до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Газовые фьючерсы в Европе закрыли торговую сессию среды ростом на 22%, на уровне 1270 долларов за тысячу кубометров.