МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что страна не отказывается от заявленной цели производства сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 120-140 миллионов тонн в год. Михельсон оценил возможности России на рынке СПГ

Замглавы Минэнерго отметил на сессии "Замещение иностранных технологий и оборудования в рамках промышленного обеспечения российских СПГ проектов, что Россия поставила цель производить 120-140 миллионов тонн СПГ и не планирует от нее отказываться.

По словам Сорокина, ресурсная база для поставленной задачи есть. Только на Ямале и Гыдане потенциал составляет 80-90 миллионов.