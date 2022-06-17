МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что страна не отказывается от заявленной цели производства сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 120-140 миллионов тонн в год.
Замглавы Минэнерго отметил на сессии "Замещение иностранных технологий и оборудования в рамках промышленного обеспечения российских СПГ проектов, что Россия поставила цель производить 120-140 миллионов тонн СПГ и не планирует от нее отказываться.
По словам Сорокина, ресурсная база для поставленной задачи есть. Только на Ямале и Гыдане потенциал составляет 80-90 миллионов.
https://1prime.ru/gas/20220617/837204863.html
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