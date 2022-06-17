ВЕНА, 17 июн — ПРАЙМ. Австрия готова ко всем сценариям, включая полную остановку поставок газа из России, заявила глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.

Газохранилище, ГПХ

Немецкий регулятор считает ситуацию на газовом рынке напряженной

"Россия объявила о снижении объема (поставок) газа и на сегодня. Это приводит к значительному росту цены и неопределённости по всей Европе. Поставки газа — инструмент для России в нынешней конфронтации", — утверждает Гевесслер в Twitter.

"Мы готовы ко всем сценариям, вплоть до полной остановки поставок из России", — добавила министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

 