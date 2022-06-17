В Австрии заявили, что готовы к остановке поставок российского газа
В Австрии заявили о готовности к полной остановке поставок российского газа
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ВЕНА, 17 июн — ПРАЙМ. Австрия готова ко всем сценариям, включая полную остановку поставок газа из России, заявила глава министерства энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.
"Россия объявила о снижении объема (поставок) газа и на сегодня. Это приводит к значительному росту цены и неопределённости по всей Европе. Поставки газа — инструмент для России в нынешней конфронтации", — утверждает Гевесслер в Twitter.
"Мы готовы ко всем сценариям, вплоть до полной остановки поставок из России", — добавила министр.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
https://1prime.ru/gas/20220617/837210659.html
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