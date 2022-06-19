В Совфеде считают, что российский газ для Молдавии "не пахнет"
Сенатор Джабаров заявил, что российский газ по льготным ценам для Молдавии "не пахнет"
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Кишинев запретил новостные передачи из России, но продолжает получать российский газ по льготным ценам, видимо, газ из России для Молдавии "не пахнет", заявил первый заместитель председателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее президент Молдавии Мария Санду подписала закон, запрещающий трансляцию новостных программ из России, соответствующий закон вступит в силу на следующей неделе.
"Интересно, гражданка Румынии Мария Санду не запретила одновременно поставки в Молдавию российского газа", — отметил Джабаров в Telegram. Политик счел странным, что российские военные фильмы и аналитические каналы оказались под запретом, при этом российскому газу — "зеленая улица".
"Или газ не пахнет? Тем более по льготным ценам", — написал сенатор.
https://1prime.ru/gas/20220619/837226312.html
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