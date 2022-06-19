МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Кишинев запретил новостные передачи из России, но продолжает получать российский газ по льготным ценам, видимо, газ из России для Молдавии "не пахнет", заявил первый заместитель председателя международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Италия сможет пережить зиму без российского газа, заявил глава Eni

Ранее президент Молдавии Мария Санду подписала закон, запрещающий трансляцию новостных программ из России, соответствующий закон вступит в силу на следующей неделе.

"Интересно, гражданка Румынии Мария Санду не запретила одновременно поставки в Молдавию российского газа", — отметил Джабаров в Telegram. Политик счел странным, что российские военные фильмы и аналитические каналы оказались под запретом, при этом российскому газу — "зеленая улица".

"Или газ не пахнет? Тем более по льготным ценам", — написал сенатор.