МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Дания стоит на пороге настоящего "коллапса системы газоснабжения". Об этом сообщило издание DR со ссылкой на комментарий отраслевого директора Конфедерации датской промышленности Троэльса Раниса.
Он предупредил, что так называемые "незащищенные потребители", в перечень которых на 2022-2023 годы входят более 50 компаний, могут оказаться полностью или частично отключены от газоснабжения. Это спровоцирует полное закрытие предприятий и негативно повлияет на стоимость продуктов питания.
"Цены на газ снова подскочили вверх, и вслед за этим увеличились и производственные затраты датских компаний. В результате все товары подорожали, и особенно это ощутили сами жители Дании", — заявил он.
Молочный завод Them Andelsmejeri, где занимаются производством сыров для ресторанов, отелей и магазинов, уже ощутил на себе влияние стремительно бьющих все рекорды газовых цен.
"Покупатели очень скоро поймут, что сыр уже подорожал. Самое страшное, что что это еще далеко не конец", — отметил директор молокозавода Торбен Орри.
https://1prime.ru/gas/20220619/837226433.html
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