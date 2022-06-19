МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Дания стоит на пороге настоящего "коллапса системы газоснабжения". Об этом сообщило издание DR со ссылкой на комментарий отраслевого директора Конфедерации датской промышленности Троэльса Раниса. В США рассказали, что станет "убийственным" для Байдена

Он предупредил, что так называемые "незащищенные потребители", в перечень которых на 2022-2023 годы входят более 50 компаний, могут оказаться полностью или частично отключены от газоснабжения. Это спровоцирует полное закрытие предприятий и негативно повлияет на стоимость продуктов питания.

"Цены на газ снова подскочили вверх, и вслед за этим увеличились и производственные затраты датских компаний. В результате все товары подорожали, и особенно это ощутили сами жители Дании", — заявил он.

Молочный завод Them Andelsmejeri, где занимаются производством сыров для ресторанов, отелей и магазинов, уже ощутил на себе влияние стремительно бьющих все рекорды газовых цен.

"Покупатели очень скоро поймут, что сыр уже подорожал. Самое страшное, что что это еще далеко не конец", — отметил директор молокозавода Торбен Орри.