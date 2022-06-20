МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. По данным операторов газотранчпортных сетей, поставки газа из России через "Северный поток" и газотранспортную систему Украины в в понедельник ожидаются на уровне предыдущих дней. Пушков высказался об отношении Санду к России на фоне газовых проблем

Оператор "Северного потока" сообщает, что объем заявок на газовые сутки 20 июня остается на уровне предыдущего дня и составляет около 64 миллионов кубометров. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали.

Транзит энергоресурса через Украину также остается на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 20 июня составляет 41,7 миллиона кубометров, поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся.

По данным "Газпрома", со вторника возможности поставок газа из России в Европу сузятся еще больше, так как газопровод "Турецкий поток" с 21 по 28 июня будет находиться на плановом ежегодном техническом обслуживании.