МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Ситуация вокруг газоснабжения Германии напряженная, но поставки в страну стабильны, ПХГ страны заполнены на 57,57%. Об этом сообщает немецкий регулятор. СМИ предрекли Европе тяжелые времена после решения "Газпрома" по газу

"Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с компаниями газовой отрасли. Ситуация напряженная. Поставки газа в Германии в настоящее время стабильны. Безопасность поставок в Германии в настоящее время гарантирована", — говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что из-за ограничения транзита по "Северному потоку" на прошлой неделе был затронут трафик поставок газа в другие европейские страны, в том числе во Францию, Австрию и Чехию. Европа пытается компенсировать выпавшие поставки из других источников.

Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%.